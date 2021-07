Berivan und Sores Gernas eröffnen Kiosk am Hauptkanal in Papenburg

Täglich mindestens zwölf Stunden in ihrem Kiosk auf den Beinen ist Berivan Gernas.

Gerd Schade

Papenburg. Am Hauptkanal in Papenburg gibt es einen neuen Kiosk, Paket- und Lottoannahmestelle inklusive. Inhaberin Berivan Gernas hat zum Start alle Hände voll zu tun – und vor allem lange Arbeitstage.

Berivan Gernas ist eine Emsland-Rückkehrerin. In den vergangenen Jahren war die gebürtige Ammerländerin (Westerstede), die zwischenzeitlich unter anderem in Lingen zuhause gewesen ist, in Hamburg als Fililalleiterin für das Mode-Unternehmen