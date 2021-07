Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz an der Bürgermeister-Nee-Straße aus (Symbolbild).

Stadt Papenburg/Feuerwehr

Papenburg. In Papenburg hat ein Mann beim Flämmen von Unkraut eine Hecke in Brand gesetzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag an der Bürgermeister-Nee-Straße. Außer der Feuerwehr rückte auch die Polizei an. Die Feuerwehrleute mussten allerdings nicht mehr eingreifen. „Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht we