Trotz Bagger-Unfall: Bauarbeiten an Seeschleuse in Papenburg im Zeitplan

Inzwischen befindet sich der umgekippte Bagger wieder in der Waagerechten.

Kristina Müller

Papenburg. Während der Bauarbeiten an der Seeschleuse in Papenburg war am Mittwoch ein Seilbagger umgekippt. Das Fahrzeug wurde dadurch zwar beschädigt, die Arbeiten sollen aber wie geplant fortgesetzt werden.

Ein kurioses Bild zeigte sich am Mittwochnachmittag an der Seeschleuse: Im Zuge der Arbeiten für den Neubau war ein 45-Tonnen-Bagger gekippt und stand plötzlich diagonal in der Luft. Inzwischen befindet sich dieser wieder in der W