Kluse. Die Opfer der Flutkatastrophe erfahren inzwischen vielfache Unterstützung auch von Menschen aus dem nördlichen Emsland. Eine Initiative von Landwirten nimmt nun vor allem aber auch Tiere in den Blick.

Auf dem Hof von Klaus Speller an der Wippinger Straße in Kluse herrscht Hochbetrieb. Im Alltag dreht sich das Geschehen um Hühner und Bioeier. Speller und sein Vater halten knapp 15.000 Bio-Legehennen.

Sie stehen am Mittwochabend aber nicht im Mittelpunkt. Nacheinander rollen zwei Sattelzüge des Transportunternehmens Gottwald aus Rhede auf den Hof. Sie werden mit Stroh- und Heuballen beladen.

Dabei handele es sich ausnahmslos um Spenden von landwirtschaftlichen Betrieben in einem Umkreis von etwa 25 Kilometern, berichtet Klaus Speller im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 29-Jährige muss es wissen. Schließlich hat er seit Montag die nach seinen Angaben bis zu 120 Ballen überall mit Trecker und Wagen zusammengefahren und bei sich zwischengelagert.

Die Aktion geht auf eine Initiative von ihm und Jan-Richard Wiels (23) aus Papenburg zurück. Beide sind nicht nur befreundet, sondern über die Landwirte-Organisation „Land schafft Verbindung“ (LSV) auch gut vernetzt. LSV engagiert sich mit zahlreichen Helfern, Treckern, Radladern und Lkw in den Hochwassergebieten.

Die Nachrichten und Bilder aus den Flutregionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben auch bei Wiels und Speller tiefe Betroffenheit ausgelöst. „Die Geschichten, die man hört und sieht, gehen einem durch Mark und Bein“, sagt Speller. Er könne sich dabei vor allem gut in die Situation von Landwirten hineinversetzen, die mit ihren Höfen Opfer des Hochwassers geworden sind. „Das tut einem in der Seele weh.“



Die Spenden sollen zumindest ein wenig Linderung bringen – aber nicht nur in Form von Heu, Stroh und weiteren Futtermitteln wie Heulage, mit denen zunächst vornehmlich Pferdehöfe in den Flutregionen angesteuert werden. Speller, Wiels und weitere Helfer tragen in diesen Tagen alles zusammen, was zum Aufräumen sowie in landwirtschaftlichen Betrieben außerdem noch dringend benötigt wird: Schaufeln, Schubkarren, Besen, Zaunpfähle, Zaundraht, Baustoffe.

„Es geht im Grunde um die einfachsten Sachen, aber es fehlt da unten ja derzeit einfach an allem“, sagt Wiels, der sich in dieser Woche Urlaub genommen hat und sich am Wochenende vor Ort erstmals selbst ein Bild machen und mit anpacken will. Speller hat dasselbe vor – allerdings zu einem anderen Zeitpunkt.

Überdies rufen die beiden jungen Männer zu weiteren Futtermittel- und Sachspenden auf. Wie Wiels berichtet, wurde beim Papenburger Unternehmen „Kanalreisen“ (Erste Wiek links) eine Annahmestelle für Pferdezubehör eingerichtet. Dankbar sind die Initiatoren und ihre Helfer, darunter Wiels' Mutter Franka, für weitere Unterstützung in Form von Getränke-, Essens- und Haushaltsgegenstände-Spenden, die ihnen verschiedene Betriebe, darunter Baustoffhändler und die Fleischerei Fokko Brandt aus Flachsmeer, zur Verfügung gestellt haben.

Wer helfen und vor allem Futtermittel beisteuern möchte, kann sich per E-Mail an Heu.und.Stroh.Wiels@gmail.com bei Jan-Richard Wiels melden. Klaus Speller weitet seinen Sammel-Radius mit Traktor und Strohwagen gerne weiter aus – „auf bis zu 50 Kilometer“, wie er betont.

