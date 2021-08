Am 28. und 29. August erwartet das Emsland mit dem Eröffnungswochenende der 34. Niedersächsischen Musiktage ein kulturelles Highlight. (Symbolbild)

Andre Havergo

Papenburg. Große Vorfreude herrscht bei den Vertretern der Sparkasse Emsland und der Städte Papenburg, Meppen und Lingen: Die 34. Niedersächsischen Musiktage stehen nach einem Jahr Corona-Zwangspause in den Startlöchern.

"Ich fühle mich zurückversetzt", eröffnet Ludwig Mormann, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Emsland das Pressegespräch in der Alten Drostei in Papenburg. Bereits vor einem Jahr habe man in der Konstellation zusammengesessen