Jugendliche in Aufzug in Papenburg gefangen: Bahn findet keinen Fehler

Erneut ausgefallen war einer der beiden Lifte am Bahnsteig in Papenburg. Seit Dienstagabend ist er wieder in Betrieb.

Gerd Schade

Papenburg. Der neuerliche Störfall an der Aufzuganlage am Bahnsteig in Papenburg ist behoben. Das teilte die Bahn auf Anfrage mit.

Am Dienstagnachmittag waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Papenburg-Untenende ausgerückt, um drei eingeschlossene Jugendliche aus dem Lift zu befreien. Der Aufzug war unterwegs steckengeblieben. Warum, ist nach Angaben