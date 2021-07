Feuerwehr befreit Jugendliche aus Aufzug am Bahnsteig in Papenburg

Am Bahnsteig in Papenburg war am Dienstag wieder mal Treppensteigen angesagt.

Gerd Schade

Papenburg. Bange Minuten für drei Jugendliche in Papenburg: Sie steckten am Dienstag in dem Aufzug am Bahnsteig fest. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie aus ihrer misslichen Lage.

Warum der seit Jahren störanfällige Lift, der zuletzt mal wieder für mehrere Wochen ausgefallen war, diesmal streikte, ist nach Angaben eines Sprechers der Freiwilligen Feuerwehren Papenburg unklar. Nachdem der Aufzug in Richtung Gleis 2 st