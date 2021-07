Lernhelfer wie Malte Cordes (links) und Friederike Wegmann (Dritte von links) gaben Schülern wie Björn Schlegel und Damyan Kostadinov (sitzend, von links) Nachhilfeunterricht. Initiiert wurde das Projekt am Gymnasium Papenburg von den Lehrerinnen Verena Breer und Katja Matthäi (rechts).

Christian Belling

Papenburg. Im Corona-Lockdown etwas an Unterrichtsstoff verpasst? Am Gymnasium Papenburg kein Problem. Hier helfen ältere Schüler jüngeren Gymnasiasten wie Björn Schlegel und Damyan Kostadinov.

Beide gehen sie am Gymnasium Papenburg in die fünfte Klasse. Während bei Björn in Zeiten der coronabedingten Schulschließung Lücken im Bereich Musik aufkamen, hatte Damyan nach eigenem Bekunden Nachholbedarf in allen Fächern. Die