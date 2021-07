Der FDP Ortsverband Emsland-Nord hat die Kandidatenaufstellung zur Kommunalwahl für Papenburg ein zweites Mal vornehmen müssen.

Bernd Wüstneck/dpa

Papenburg. Nach einem Formfehler hat der FDP-Ortsverband Emsland Nord für Papenburg die Kandidatenaufstellung zur Kommunalwahl 2021 für den Stadtrat und das Bürgermeisteramt wiederholt.

"Es ist höchste Zeit, dass wir endlich in den Wahlkampf starten", so Marion Terhalle, die auch in der Wiederholung einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin der FDP gewählt wurde. Unter Wahlleiter Uwe Ewen, der auch beim ersten Durch