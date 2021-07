33 Schüler machen ihren Abschluss an der Oberschule in Aschendorf

Die Heinrich-Middendorf-Oberschule in Aschendorf hat 33 Schüler feierlich verabschiedet.

Sebastian Gollnow / dpa

Aschendorf. An der Heinrich-Middendorf-Oberschule Aschendorf haben die Schüler des Abschlussjahrgangs ihre Zeugnisse erhalten.

Die Zeugnisvergabe für den Abschlussjahrgang der Heinrich-Middendorf-Oberschule in Aschendorf fand auch in diesem Jahr coronabedingt an zwei Terminen statt. Schulleiterin Regina Kurz und die beiden Klassenlehrerinnen Julia Sap und Anne Sinn