Corona: Klasse der Michaelgrundschule in Papenburg in Quarantäne

Eine Klasse der Michaelgrundschule in Papenburg ist vom Landkreis Emsland in Quarantäne geschickt worden.

Kristina Müller /Archiv

Papenburg. Der Landkreis Emsland hat eine gesamte Klasse der Michaelgrundschule in Papenburg in Quarantäne geschickt. Es gibt einen Corona-Fall in der Familie eines Kindes.

Kreissprecherin Anja Rohde bestätigt am späten Mittwochnachmittag entsprechende Informationen unserer Redaktion. "Es gibt im Zusammenhang mit einem Infektionsfall an der Michaelgrundschule in Papenburg eine Quarantäneanordnung des Landkreis