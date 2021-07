Zu den bekanntesten Amphetaminen gehören Ecstasy und Crystal Meth.

Polizei Mittelfranken

Papenburg. Bei der Kontrolle von Bahnreisenden haben Zollbeamte im grenznahen Raum bei Papenburg illegale Drogen in kleineren Mengen sichergestellt. Ungewöhnlich waren die Fundorte von Marihuana, Amphetamin und Ecstasy.

Drei Zollbeamte und Rauschgiftspürhund Bruk bilanzieren zwölf Drogenaufgriffe in nur sechs Stunden. "In der Summe konnten wir rund 40 Gramm an illegalen Drogen sicherstellen. Viele Kleinmengen, die uns zielsicher von Rauschgiftspürhund Bruk