Sind Hochzeiten auf Gut Altenkamp in Aschendorf noch möglich?

Während Hochzeitsklassiker wie Konfetti oder Reis auf Gut Altenkamp untersagt sind, ist das Aufsteigen lassen von Luftballons erlaubt.

Christian Belling

Aschendorf. Die Debatte um Veranstaltungen auf Gut Altenkamp in Aschendorf haben so manchen Heiratswilligen aufschrecken lassen. Sind standesamtliche Trauungen auf dem historischen Gelände noch gestattet?

Aufgrund des schlechten Zustandes des Gartendenkmals mitsamt seines Barockgartens keimt in Aschendorf in den vergangenen Tagen eine Diskussion darüber auf, ob und wenn ja in welcher Form überhaupt noch Veranstaltungen auf Gut Altenkamp