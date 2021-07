Knapp 40 Gegner des Vorhabens kamen auf Initiative von Arnold Lind (untere Reihe rechts) in den Stadtpark, um ihre Ablehnung sichtbar zu machen.

Hayo Strenge

Papenburg. Die Debatte um die Pläne für einen Kletterturm und eine Minigolf-Anlage im Papenburger Stadtpark geht in die nächste Runde. Während die Gegner vor Ort einen Protest organisierten, bezieht Investor Frank Fennen Stellung.

Am Sonntagmittag kamen knapp 40 Gegner des Vorhabens in den Stadtpark, um ihre Ablehnung sichtbar zu machen - mit einem Protestbanner mit der Aufschrift "Der Stadtpark muss so bleiben wie er ist". Initiiert wurde die Aktion von Arnold Lind.