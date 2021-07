Mia nutzte die Gelegenheit für ein professionelles Schminken - und war vom Ergebnis begeistert.

Christian Belling

Papenburg. So voll war die Papenburger Innenstadt lange nicht mehr: Mit Musik, Kleinkunst und Kinderprogramm hat die "Maritime Meile" am Samstag viele Besucher an den Hauptkanal gelockt.

Eine fast in Vergessenheit geratene Unbeschwertheit begleitete den Auftakt der von der Stadt Papenburg, sowie Einzelhändlern und Gastronomen initiierten Veranstaltungsreihe, die unter dem Motto „AHOI papenburglocals!“ bis in den W