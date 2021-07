Diebe brechen in Eisverkaufsstand in Papenburg ein

Eine Geldkassette entwendeten Diebe in Papenburg.

Daniel Karmann/dpa

Papenburg. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in einen zum Eiscafé in Papenburg gehörenden Außenverkaufsstand eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilt, stand der Verkaufsstand am Hauptkanal rechts. Die Täter entwendeten daraus eine Geldkassette samt Inhalt. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Telefonnummer