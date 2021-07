Zu den Plänen von Blau-Weiß Papenburg: Mit Weitsicht

Intensiv haben sich die Verantwortlichen des SC Blau-Weiß 94 Papenburg in den vergangenen Monaten Gedanken über einen Umbau des Sportparks in eine "Fehnarena" gemacht.

Christian Belling

Papenburg. Der SC Blau-Weiß 94 Papenburg will den Sportpark am Obenende in eine "Fehnarena" umbauen - und ist dabei nach Ansicht unseres Kommentators mit Weitsicht unterwegs.

Die Pläne der Blau-Weißen sehen mehrere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Millionen Euro vor. Doch wer glaubt, dass die Vorhaben "nur" dem Verein zugute kommen, der irrt gewaltig. Bei ihren Überlegungen sind die Verantwortl