Kultur neu gestartet und überdacht: Ansgar Ahlers stellte das Programm der neuen Saison vor.

Susanne Risius-Hartwig

Papenburg. Einen Neustart für die Kultur in Papenburg kündigt das Team um Kulturreferent Ansgar Ahlers für die kommende Saison an. Ab September wird gespielt, experimentiert und gefeiert.

Den Auftakt bildet am 9. September das verschobene Eröffnungs-Konzert der Walcker-Orgel in der St. Antonius-Kirche. Dort werden im Laufe der Saison auch gregorianische Gesänge zur Orgel erklingen. Klassik-Konzerte im Mix mit Gospel, ex