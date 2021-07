In den Impfzentren in Papenburg (Foto) und Lingen bietet der Landkreis Emsland Sonderaktionen an (Archivbild).

Christian Belling

Papenburg/Lingen. Der Landkreis Emsland bietet eine Sonderaktion in seinen Impfzentren in Papenburg und Lingen an. Am 14. und 15. Juli 2021 können sich Menschen dort mit dem Vakzin von Johnson & Johnson gegen Corona piksen lassen – ohne Termin.

„Einfach vorbeikommen“, lädt die Kreisverwaltung ein. „Wir haben ausreichend Impfstoff für diese Aktion erhalten, so dass jeder versorgt werden kann, der möchte. Es geht nicht nach dem Windhund-Prinzip, Interessenten müssen nicht früh da se