Der Bürgerverein vom Obenende fühlt den Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn (Symbolbild).

Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Der Bürgerverein vom Obenende lädt zu einer Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten für die Stadt Papenburg bei der Kommunalwahl 2021 ein.

Die bislang fünf Bewerber werden sich und ihre Wahlziele am Sonntag, 25. Juli 2021, im Rahmen eines politischen Frühschoppens in der Gaststätte Schulte-Lind vorstellen, kündigt der Verein an. Los geht es um 10.30 Uhr. Die Veranstalter weise