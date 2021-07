Viele "Seh-Leute" verfolgen die Ausdockung an der Meyer Werft.

Lili Maffiotte

Papenburg. Die Meyer Werft in Papenburg hat bereits 51 Kreuzfahrtschiffe ausgeliefert. Das 52. ist die "AIDAcosma": Am Samstag steht das Ausdocken an: Das Schiff kriecht aus der Baudockhalle II. Eine Millimeterarbeit

Gegen kurz nach 9 Uhr hat sich die "AIDAcosma" noch kein Stück aus der Halle bewegt. Der Zweite Schlepper ist noch gar nicht dran. Aber es haben sich sich zahlreiche Menschen eingefunden, sogenannte "Seh-Leute", die die Ausdockung gespannt