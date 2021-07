Für den Barockgarten von Gut Altenkamp besteht ein umfangreicher Restaurierungs- und Pflegebedarf.

Christian Belling

Aschendorf. Was gibt der pflegeintensive Barockgarten von Gut Altenkamp in Aschendorf mit Blick auf Veranstaltungen her? Die Auffassung von Landschaftsarchitektin Elke Lorenz hat im Ortsrat nur bedingt Zustimmung gefunden.

Mehr als eineinhalb Stunden hat sich der Aschendorfer Ortsrat zunächst von Lorenz in einem Zwischenbericht über den schlechten Zustand des Gartendenkmals informieren lassen. Was folgte war ein Austausch darüber, ob und wenn ja in welcher Fo