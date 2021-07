Feuerwehr löscht Brand in Entsorgungsbetrieb in Aschendorf

Mithilfe eines Radladers wurde der brennende Abfall aus der Halle transportiert und gelöscht.

Stadt Papenburg/Feuerwehr

Aschendorf. Glimpflicher verlaufen, als zunächst zu befürchten war, ist am Mittwochabend ein Feuerwehreinsatz in Aschendorf. In der Halle eines Entsorgungsbetriebes war eine kleinere Menge Abfall in Brand geraten.

Die Ursache für das Feuer auf dem Betriebsgelände an der Straße „In der Emsmarsch“ im Gewerbegebiet Rheder Straße war zunächst unklar. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers der Stadt Papenburg konnte zunächst nicht ausgeschlossen werde