Blutvorräte im Marien-Hospital in Papenburg werden knapp

In Zeiten des Mangels ein kostbares Gut: Blutkonserven, die im Marien-Hospital in Papenburg im Labor gelagert werden.

Christian Belling

Papenburg. Bedenkliche Lücken weist der Kühlschrank im Labor des Marien-Hospitals auf. Der Engpass an Blutkonserven schlägt sich auf das Krankenhaus in Papenburg nieder - die Folgen können dramatisch sein.

Die Fächer, in denen die Konserven mit den Blutgruppen "B Rh positiv" und "AB Rh positiv" lagern, sind leer. Und auch in den anderen kann von einem üppigen Bestand an diesem warmen Sommertag im Juli 2021 keine Rede sein. Deutschlandweit sin