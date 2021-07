Baugenossenschaft will in Papenburg moderne Wohnungen bauen

Durch neue KfW-Effizienzhäuser, wie hier an der Gartenstraße 19 in Papenburg, sollen ältere Bestandsgebäude ersetzt werden.

Baugenossenschaft Aschendorf-Hümmling

Aschendorf. Die Corona-Pandemie hinterließ im Baugewerbe und in der Wohnungswirtschaft deutliche Spuren. Die Baugenossenschaft Aschendorf-Hümmling hat 2020 dennoch Gewinn gemacht und ein Großvorhaben in Papenburg in der Planung.

Große Pläne bestehen für Ersatzbauten von zwei Mehrfamilienhäuser in Papenburg an der Hermann-Lange-Straße 10 und 12. Mit dem Auszug der jetzigen Mieter rechnet die Baugenossenschaft Ende dieses Jahres. Für alle Mieter konnten and