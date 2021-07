Motorradfahrer am Stadtpark in Papenburg leicht verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Dienstag im Bereich des Papenburger Stadtparks.

dpa/Friso Gentsch

Papenburg. Beim Sturz nach einer Notbremsung ist am Dienstag am Stadtpark in Papenburg ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Polizei war ein 21-jähriger Motorradfahrer am Dienstag, 6. Juli, gegen 11.45 Uhr in Richtung Deverweg unterwegs. Weil ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Mercedes aus der Straße Am Ems-Center nur knapp vor dem Fah