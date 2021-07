Große Pläne am Sportpark: Blau-Weiß Papenburg will neues Clubhaus

Abriss und Neubau: Diesen Plan verfolgt der SC Blau-Weiß 94 Papenburg mit dem Clubhaus am Sportpark Obenende.

Christian Belling

Papenburg. Der SC Blau-Weiß 94 Papenburg will den Sportpark am Obenende in eine "Fehnarena" umbauen. Dafür sind mehrere Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Millionen Euro vorgesehen.

Für die Sitzung des städtischen Ausschusses für Jugend, Soziales und Sport am Donnerstag, 8. Juli, um 17 Uhr im Campus an der Deichstraße hat der Verein einen entsprechenden Antrag zum Ausbau des Sportparks gestellt. Nach Angaben