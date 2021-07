Die neue Markthalle mit einer Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern entsteht zurzeit an der Von-Herz-Straße in Papenburg.

Iris Kroehnert

Papenburg. Noch sieht es nach einer großen Baustelle an der Von-Herz-Straße in Papenburg aus. Doch Bauherr Marinus Kwak ist optimistisch. "Voraussichtlich Ende August wird die neue Markthalle fertiggestellt", schätzt er.

Erst am 1. Juli hatte der Unternehmer seine alte Markthalle an der Moorstraße geschlossen. "Noch am letzten Tag kamen viele Kunden, um die allerletzten Waren zu ergattern", berichtet er. Auch am Tag danach wäre der Kundenstrom nic