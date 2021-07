Unbekannte töten in Westoverledingen zwei Schafe

Unbekannte haben in Westoverledingen zwei Schafe getötet und anschließend abtransportiert.

dpa/Axel Heimken

Westoverledingen. An der Deichverteidigungsstraße in Westoverledingen haben bislang unbekannte Täter zwei Schafe getötet und anschließend abtransportiert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Polizei sind die Schafe zwischen Freitag, 2. Juli, ab 20 Uhr und dem darauf folgenden Samstag gegen 12 Uhr gestohlen worden. Anschließend sind die Tiere von den Tätern noch am Tatort an der Deichverteidigungsstraße in