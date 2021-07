Die Wasserschutzpolizei ermittelt nach einem Vorfall auf der Ems zwischen Papenburg und Weener (Symbolbild).

Wasserschutzpolizei Oldenburg

Papenburg. Das hätte böse enden können: Auf der Ems zwischen Papenburg und Leer ist ein Binnenschiff kilometerweit führerlos getrieben. Die Leinen waren gerissen, als die Besatzung schlief.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte der mit mehr als 1000 Tonnen Düngemitteln beladene, 86 Meter lange Frachter am Samstagabend in Papenburg angelegt. Er war aus den Niederlanden ko