Betrunkene Autofahrerin fährt in Neubörger durch Kornfeld

Eine betrunkene Autofahrerin ist durch ein Kornfeld gefahren. (Symbollfoto)

Ingo Wagner / dpa

Dörpen. Die Polizei Papenburg hat am Donnerstagabend in Neubörger eine betrunkene 72-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 72-Jährige ist quer durch ein Kornfeld gefahren.

Die Rentnerin war nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr an der Straße Am Wattberg in Neubörger mit ihrem Hyundai i10 von der Fahrbahn abgekommen und dann durch ein Kornfeld gefahren. Im Feld drehte sie laut Polizeimeldung mehrere Kreise und