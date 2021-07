In diesen Tagen immer wieder stundenweise oder ganztags geschlossen: die Filiale der Deutschen Post an der Straße Am Stadtpark in Papenburg.

Christian Belling

Papenburg. Vor verschlossenen Türen stehen in diesen Tagen häufiger Kunden der Deutschen Post an der Filiale an der Straße Am Stadtpark in Papenburg. Warum ist das so und wo kann alternativ ein Paket abgegeben werden?

"Die Filiale war in den letzten Tagen immer wieder stundenweise oder ganztags geschlossen, so auch in dieser Woche", erklärt Oliver Rittmaier von der Pressestelle der Postbank, die die Filiale am Papenburger Untenende betreibt, au