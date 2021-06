An den BBS in Papenburg hat es am Montag eine Bombendrohung gegeben.

Kristina Müller

Papenburg. Am Montag wurden nach einer Bombendrohung an den BBS in Papenburg etwa 1800 Personen evakuiert. Für einen Schüler hatte dies am Dienstag ein Nachspiel - in Form einer nachgeholten Prüfung.

Wie der Landkreis auf Anfrage mitteilt, musste an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg Technik und Wirtschaft wegen der Bombendrohung eine Person am Dienstag nachgeprüft werden. An den BBS Papenburg Hauswirtschaft und Soziales waren