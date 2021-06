Am Dienstag dürfen Fußball-Begeisterte ihre Fan-Utensilien wieder hervor holen.

imago images/Jochen Tack

Papenburg / Sögel. Am Dienstag, 29. Juni, trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft um 18 Uhr auf England. Fans können das Spiel beim Public Viewing in Papenburg und Sögel verfolgen.

Der Saalbetrieb Schulte-Lind an der Umländerwiek in Papenburg hatte ursprünglich geplant, das Spiel im Außenbereich zu übertragen. Wegen des unbeständigen Wetter wird das Public Viewing nun jedoch in den Saal verlegt, wie Betreiber Hei