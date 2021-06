Der Breitbandausbau in Aschendorf soll in diesem Monat anlaufen.

dpa/Jens Büttner

Aschendorf. Das Gemeinschaftsunternehmen Glasfaser Nordwest der Telekom und der EWE wird früher als geplant in Aschendorf mehr als 1800 Haushalte und Unternehmen mit Glasfaseranschlüssen ausstatten.

Das Gebiet, in dem Ausbau in Kürze anlaufen soll, befindet sich nach Angaben von Glasfaser Nordwest in Gänze westlich der Bahnlinie und beginnt im Süden in etwa bei der Einmündung Hüntestraße/Zu den Emsauen. Im Norden reicht das Ausbaugebie