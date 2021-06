Public Viewing zur Fußball-EM jetzt auch in Papenburg

Für das Public Viewing in Papenburg werben Roland Averdung (l.) und Heinz-Werner Lind.

Papenburg Marketing GmbH

Papenburg. Für das Achtelfinal-Duell zwischen England und Deutschland bei der Fußball-EM wird es am Dienstag, 29. Juni 2021, ein Public Viewing in Papenburg geben.

Das Zitter-Remis am vergangenen Mittwoch gegen Ungarn (2:2) hat der deutschen Nationalelf doch noch den Einzug in die nächste Runde beschert. Am Dienstag, 29. Juni 2021, kommt es im Londoner Wembley-Stadion zum Klassiker zwischen Engla