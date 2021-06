Bliede-Park in Papenburg: Schausteller ziehen Bilanz

Nur noch wenige Tage hat der diesjährige Bliede-Park in Papenburg geöffnet.

Jule Rumpker

Papenburg. Ein klares Fazit ziehen Schausteller und die Stadt Papenburg zum Bliede-Park auf dem Papenburger Marktplatz. Zum Abschluss haben sich die Schausteller noch einmal etwas einfallen lassen.

Ursprünglich sollte der Bliede-Park, der seit dem 3. Juni auf dem Papenburger Markplatz gastiert, am kommenden Sonntag, 28. Juni, in seine letzte Runde gehen. Zusätzlich planen die Schausteller nun einen Familientag am Montag, 29.