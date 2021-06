Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten in Papenburg.

Michael Gründel

Papenburg. Ein Exhibitionist hat sich am Samstag in Papenburg vor einer Frau entblößt. Die Polizei sucht nun den Täter und Zeugen.

Der unbekannter Mann entblößte sich laut Polizei am vergangenen Samstag am Spillmannsweg in Papenburg. Die Tat passierte gegen 13 Uhr auf einem dortigen Parkplatz, während eine Frau an dem Mann vorbeiging. TäterbeschreibungDer Mann sol