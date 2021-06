Starke Rauchentwicklung: Feuerwehr in Papenburg im Einsatz

Die Rauchwolke ist auch aus gut 15 Kilometern Entfernung gut zu sehen.

Hermann Hinrichs

Papenburg. Am frühen Mittwochmorgen ist es in einem holzverarbeitendem Betrieb in Papenburg zu einem Brand gekommen.

Nach ersten Angaben der Polizei steht ein Holzunterstand in Vollbrand, dadurch herrscht vor Ort in der Seeschleusenstraße starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr hat mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Maßnahmen dauern an. Gemeldet wu