Die Rauchwolke war auch aus gut 15 Kilometern Entfernung gut zu sehen.

Michael Schütte

Papenburg. Am frühen Mittwochmorgen ist es in einer Halle in Papenburg, in der Kunststoff gelagert wird, zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr war mit dem Nachlöschen noch bis zum Nachmittag befasst.

Nach ersten Angaben der Polizei ging gegen 5.35 Uhr die Alarmierung bei der Rettungsleitstelle ein. Eine Lagerhalle eines holz- und kunststoffverarbeitenden Betriebes an der Seeschleusenstraße stand in Vollbrand. Die massive Rauchwolke über