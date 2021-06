Lange war aufgrund der Pandemie unsicher, ob Schüler im nördlichen Emsland einen Abiball feiern dürfen.

Marlene Michaelis

Papenburg / Sögel. Schon der zweite Abiturjahrgang kann die Schulzeit wegen Corona nicht feierlich mit einem großen Abschlussball beenden. Die Schulen im nördlichen Emsland versuchen, das Beste daraus zu machen.

Auf vieles, was für Abiturienten am Ende der Schulzeit normal ist, mussten die Absolventen in diesem Jahr aufgrund der Pandemie wieder verzichten. An eine gemeinsame Abschlussfahrt ist vor dem Hintergrund der Corona-Beschränkungen für viele