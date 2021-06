Speziell für Mitarbeiter der Meyer Werft in Papenburg soll es ab September 2021 Flüge vom Flughafen Eelde bei Groningen nach Turku in Finnland geben.

Hinrich Kuper

Groningen / Papenburg. Mitarbeiter der Meyer Werft in Papenburg können ab September 2021 vom Flughafen in Eelde bei Groningen direkt nach Turku in Finnland zum dortigen Schiffbauunternehmen fliegen, das seit 2015 Teil der Papenburger Werft ist.

Den Grundstein für die neue Flugverbindung legten nach Angaben von Klaus Marx von Green Airlines, die ihren Sitz in Paderborn hat, Stefan Auwetter als Gründer der Fluggesellschaft sowie ein Vertreter der Meyer Werft. Werft-Pressesprecher Fl