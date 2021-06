Corona-Inzidenzwert auch am Sonntag im Emsland unter 5er-Marke

Im Emsland liegt der Inzidenzwert am Samstag, 19. Juni, bei 2,4.

Meppen. Der Corona-Inzidenzwert ist tendenziell im Sinkflug. Für das Emsland liegt dieser Wert am Sonntag, 20. Juni, nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 3,1.

Der höchste Inzidenzwert für den Landkreis wurde in dieser Woche am Sonntag und Montag mit jeweils 9,5 angegeben. In den Folgetagen sank die Sieben-Tage-Inzidenz kontinuierlich von 6,7 (Dienstag) auf 6,4 (Mittwoch), 5,5 (Donnersta