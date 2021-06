Der Papenburger Hafen leidet unter kontinuierlichem Schlickeintrag. Das Ausbaggern kostet jährlich Millionen (Archivbild).

Hermann Hinrichs

Papenburg. Mehr als neun Millionen Euro fließen aus Hannover nach Papenburg. Mit dem Geld beteiligt sich das Land an den Baggerkosten im Hafen für 2021. Das soll auch der Meyer Werft helfen.

Landes-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will den Förderbescheid in Höhe von exakt 9,231 Millionen Euro „in Kürze“ persönlich an Vertreter der Stadt Papenburg übergeben. „Mit unserer Förderung unterstützen wir die Stadt beim Erhalt