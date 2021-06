Anni Arns freut sich, dass dieses Jahr wieder Lesungen und Begegnungen in ihrem offenen Garten möglich sind.

S. Risius-Hartwig

Papenburg. Das Schild mit der Aufschrift "offen" steht fast täglich an der Einfahrt in der Friedlandstraße 36 in Papenburg. Darum lohnt sich ein Besuch in Anni Arns Garten auch zwischen den Programm-Tagen.

"Das Virus hat seit 2020 vieles verhindert", bedauert Anni Arns. Doch ihren Garten hat das wenig beeindruckt, er grünte und blühte tapfer weiter. Warum es sich auch dieses Jahr wieder lohnt, in der grünen Oase in der Friedlandstra