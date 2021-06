Defekter Lift am Bahnsteig Papenburg bringt Bürgermeister in Rage

Der Bahnsteig in Papenburg gilt offiziell als barrierefrei.

Gerd Schade

Papenburg. Der defekte Aufzug am Bahnsteig in Papenburg und die wochenlange Ausfallzeit des Lifts machen Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) sauer. An die Adresse der Bahn formuliert er eine klare Forderung.

„Das Maß ist jetzt endgültig voll und die Geduld am Ende“, erklärte Bechtluft am Mittwoch. Zuvor hatte unsere Redaktion über den abermaligen Ausfall des Aufzugs berichtet. Nach Angaben einer Bahnsprecherin soll der technische Defe