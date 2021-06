Fast wie aus einem anderen Zeitalter wirkt dieses Foto. Dabei ist es erst vor gut zwei Jahren entstanden - beim Frühtanz mit mehreren zehntausend Besuchern in Tange.

Archiv GA

Apen. Nach fast 16 Monaten wagt die Diskothek Tange in Apen (Landkreis Ammerland) erste Schritte aus der coronabedingten Zwangspause. Auch in der Disco „Limit“ in Ihrhove tut sich etwas.

Der zaghafte Neustart in Tange soll am Samstag, 19. Juni 2021, erfolgen. „Wir werden erst einmal nur am kommenden Sonnabend öffnen und dann schauen, wie der Abend abläuft. Davon machen wir abhängig, ob es auch in den kommenden Wochen weiter