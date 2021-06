Aschendorf. Nach dem Wirrwarr um um die Corona-Regeln bei einer Saalhochzeit in Aschendorf haben ordnungsrechtlich wohl weder Gasthof-Betreiber Stephan Tepe noch das Brautpaar etwas zu befürchten. Warum das so ist, erklärt der Kreisverwaltung.

Vor dem Hintergrund der ohnehin aktuell geplanten Lockerungen „und insbesondere aufgrund der Tatsache, dass der Gastwirt auf Grundlage der Auskunft der Staatskanzlei beziehungsweise seines Landesverbandes in gutem Glauben gehandelt hat, alles richtig zu machen, hat er voraussichtlich nicht mit Konsequenzen zu rechnen“, teilte Kreissprecherin Anja Rohde auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Betroffenen reagieren erleichtert.



Corona-Regeln unterschiedlich interpretiert

Wie berichtet, hatte das Auslegen der gegenwärtigen Corona-Verordnung des Landes im Hinblick auf geschlossene Feiern in der Gastronomie zu größeren Irritationen geführt. Das war passiert: Cathrin und Heiner Nee aus Papenburg haben am vergangenen Freitag kirchlich geheiratet und danach mit exakt 100 Leuten im Gasthof Tepe gefeiert. Das ist die für solche Feiern aktuell maximal erlaubte Gästezahl und dürfte nach Tepes Einschätzung eine der ersten in der Region in dieser Größenordnung gewesen ein.

Zusätzlich geltende Schutzbestimmungen wie eine gestreckte Tischordnung, Maskenpflicht außer am festen Sitzplatz und Feierverbot an der Theke sah Tepe kurz vor Ankunft der Hochzeitsgesellschaft im Gasthof aufgehoben. Grundlage war eine E-Mail des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Niedersachsen. Darin heißt es unter anderem, dass „in der geschlossenen Gruppe auch die Pflicht zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung“ entfalle. Und weiter: „Die Teilnehmerzahl kann sich in ihrem abgeschlossenen Raum frei bewegen.“ Tepe nahm das, nachdem er sich nach eigenem Bekunden zusätzlich beim Land und bei der Dehoga telefonisch abgesichert hatte, zum Anlass, mit diesen Lockerungen die Hochzeitsgesellschaft zu überraschen. Der Jubel sei entsprechend groß, das Brautpaar zu Tränen gerührt und die Feier fast eine wie zu Vorzeiten der Pandemie gewesen.

Dehoga ändert Auffassung in neuem Schreiben an Mitglieder

Nach der Hochzeit dann folgte zu Beginn der Woche gewissermaßen die Rolle rückwärts. Der Dehoga räumte ein, seine „Auslegung der Verordnung“ aus einer Korrespondenz mit der Niedersächsischen Staatskanzlei abgeleitet zu haben. Das Landes-Sozialministerium beharrt auf Grundlage der Verordnung in ihren FAQs (häufig gestellte Fragen) in dem entsprechenden Passus indes darauf, dass alle Gäste eine Mund-Nasenbedeckung tragen müssten, „solange sie nicht am Tisch sitzen“. Dieser Auffassung schloss sich dann auch die Dehoga in einem neuen Schreiben an ihre Mitglieder, darunter Tepe, an. Die Schreiben des Verbandes liegen unserer Redaktion vor.

Der Gasthof-Betreiber beteuert, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Dem widerspricht die Kreisverwaltung als zuständige Ordnungsbehörde nicht. Rohde zufolge war dem Dehoga auf eine Anfrage zu Abstands- und Kontaktregelungen bei der Staatskanzlei mitgeteilt worden, dass diese bei einer geschlossenen Feier mit 100 Personen nicht mehr einzuhalten seien. In diesem Zuge habe es lediglich hinsichtlich der Maskenpflicht eine „Fehlinterpretation“ gegeben. Der Dehoga Niedersachsen sei „fälschlicherweise“ davon ausgegangen, „dass eine Maskenpflicht während der geschlossenen Feier gänzlich entfällt“.

Landkreis verzichtet auf grundsätzliche Klärung

Wie die Sprecherin weiter ausführt, sieht die Kreisverwaltung angesichts der vom Land aktuell in Aussicht gestellten weiteren Lockerungen (keine Begrenzung der Personenzahl bei geschlossenen Feiern, kein Abstand, keine Maskenpflicht; negativer Testnachweis ab 25 Personen drinnen und ab 50 Personen draußen) „von einer grundsätzlichen Klärung auf Landesebene zu den gegensätzlichen Auskünften beim Kontakt- und Abstandsgebot von Staatskanzlei und FAQs des Landes ab“. Auf „häufig gestellte Fragen“ (Frequently Asked Questions) gibt das Land in diesem Zusammenhang Antworten auf seine aktuell gültige Corona-Verordnung.

Anzeige Anzeige

(Lesen Sie auch: Cathrin und Heiner Nee aus Papenburg trauen sich – mit 100 Gästen)