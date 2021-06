Papenburg. Der Dever Park in Papenburg soll modernisiert werden. Die ersten Arbeiten im vorderen Bereich des Fachmarktzentrums sind angelaufen - mit diesen Auswirkungen für den Ruma-Markt.

Die Baucontainer sowie der abgesperrte Parkbereich am Deverweg zeugen seit einigen Tagen vom Auftakt der Arbeiten am Fachmarktzentrum in Papenburgs Stadtmitte. Anfang des Jahres hatte die Redos-Gruppe als Eigentümer des Dever Parks umfassende Baumaßnahmen am 1999 eröffneten Einkaufszentrum angekündigt. In den kommenden Jahren soll der Dever Park nach Angaben des Investors durch verschiedene bauliche Maßnahmen und neue Flächen- und Ladenbaukonzepte aufgewertet werden. Aufenthaltsqualität und Einkaufskomfort sollen der Redos-Gruppe zufolge steigen.

Teile an den Burenweg verlagert

Als erster Mieter in die Arbeiten involviert ist der Ruma-Markt. "Wir sind mit unseren Büros aus dem Dever Park dauerhaft ausgezogen", erklärt Geschäftsführer Jörg Evers auf Anfrage unserer Redaktion. Neue Heimat sind die ehemaligen Büros des ehemaligen Straßen-, Garten- und Landschaftsbaubetriebs von Sascha Kleinhaus am Burenweg. Außerdem sei Evers zufolge die Objekt-Dienstleistungsabteilung mit Malern und Bodenlegern ebenfalls an den Burenweg verlagert worden. "Aufgrund der Hallengröße von 800 Quadratmetern bieten sich hier zusätzlich Lagermöglichkeiten für Waren unserer fünf Filialen in Papenburg, Leer, Aurich, Wiesmoor und Schortens", so Evers.

Verkauf weiterhin am Deverweg

Der Verkauf an Endkunden erfolgt nach Angaben des Geschäftsführers aber weiterhin im Dever Park. "Auch während der Arbeiten und danach." In den kommenden Monaten werde der Tapeten- und Teppichmarkt komplett umgebaut. Das ausgesonderte Lager wird der Ladenfläche zugeschlagen.

Neu für den Kunden sei nach Abschluss der Arbeiten aber der Zugang zum Markt. Dieser wird laut Evers nicht mehr über die Passage erfolgen, sondern über einen eigenen Eingangsbereich, der direkt vom Parkplatz aus zugänglich sein wird.

Die Redos-Gruppe plant für den Umbau des Dever Parks nach Angaben des für den Vermögens- und Anlagebereich zuständigen Managers Christoph Buck Investitionen im hohen einstelligen Millionenbereich. Man wolle den Kunden ein zeitgemäßes und attraktives Einkaufserlebnis bieten. "Dazu sind mehr als nur ein paar kosmetische Maßnahmen nötig. Deshalb gehen wir die Modernisierung jetzt ganzheitlich an“, erklärt Buck. Bei laufendem Betrieb soll die Erneuerung einiger veralteter Gebäudeteile, die Erneuerung von Teilen der Dachfläche und der Gebäudetechnik in Angriff genommen werden.



Neues Flächenkonzept

Auch ein neues Flächenkonzept für die aktuell rund 12.400 Quadratmeter umfassende vermietbare Fläche sei entwickelt worden. So soll durch eine Verkürzung der Mall im Bereich zum Deverweg beispielsweise die Wegeführung optimiert werden. Weitestgehend ausgenommen von der großflächigen Modernisierung ist die Kauflandfiliale.

Insgesamt gibt es in dem Fachmarktzentrum 22 Mieter. Zu dem rund 29.450 Quadratmeter großen Grundstück gehören zudem 388 Parkplätze. Diese sollen den Kunden laut dem Investor auch nach der Modernisierung weiter kostenfrei zur Verfügung stehen.