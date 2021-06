2800 offene Ausbildungsstellen im Emsland und in der Grafschaft

In fast allen Bereichen sind noch Ausbildungsplätze frei. (Symbolfoto)

picture alliance/dpa

Papenburg/Nordhorn. Wer für 2021 noch einen Ausbildungsplatz sucht, hat bei der Agentur für Arbeit Nordhorn gute Chancen, fündig zu werden: Es gibt noch über 2800 Stellen sind im Emsland und in der Grafschaft Bentheim.

In fast allen Bereichen können Bewerber noch in diesem Jahr ihren Berufseinstieg finden, wie die Agentur für Arbeit mitteilt. Die meisten offenen Stellen finden sich demnach im handwerklichen Bereich, beispielsweise in den Metall- und